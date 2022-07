„Comme à l'entraînement“ nennt sich ein Improvisationstheater der Compagnie des Ô nach Text und Inszenierung von Nicolas Turon, das hinter die Kulissen des Fußballs blickt: Ein Schauspieler als Trainer zeigte am Sonntagabend auf dem Fußballplatz von Grosrederchingen (Gros-Réderching) in Lothringen, wie er eine Mannschaft formt und dabei neue soziale Identitäten entstehen.

Die Rolle als quirlig-engagierter Fußballtrainer einer Jugendmannschaft scheint Schauspieler Fayssal Benbahmed auf den Leib geschrieben. Vor Temperament und Energie sprühend, konnte er kaum eine Minute stillstehen, die Bewegung ist sein Element. Kein Wunder, dass er auch andere für einen Sport mit viel Bewegung wie Fußball gewinnen will und begeistern kann.

Das spürten auch die knapp 200 Besucher im lothringischen Grosrederchingen, die sich um die mit weißer Farbe auf dem Rasen des Fußballplatzes markierte Spielfläche gruppiert hatten. Einige saßen auf Bänken, andere hatten es sich einfach auf dem Rasen gemütlich gemacht oder verfolgten das Geschehen im Stehen. Die Stimmung des milden Sommerabends wurde durch die musikalischen Einwürfe von Akkordeonist Fabrice Bez und Jérome Fohrer am Bass noch unterstrichen.

„Leute, es kann nur besser werden“

Doch schon bald sollte die Spannung steigen, denn der ständig unter Strom stehende Trainer legte erst eine Reihe von neonfarbigen Trikots an den Rand der Spielfläche auf den Rasen und holte sich dann immer wieder Jungs und sogar ein Mädchen aus dem Publikum, um eine Fußballmannschaft zusammenzustellen. Und zwar nicht irgendeine Mannschaft. Sie wäre die aktuell schlechteste, weil sie in ihrem nächsten Spiel gegen die zweitschlechteste Mannschaft antreten muss. Doch das war für den Trainer kein Problem: „Kommt, Leute, es kann also nur besser werden“, munterte er seine noch zu bildende Truppe auf.

Der Erste, der aufs Spielfeld kommen sollte, war Bobo. Und dem Jungen, der sich bereitfand, war das Trikot sichtlich zu groß. Kein Problem für den Trainer, der sogleich wie aus der Pistole geschossen mit seinen Anweisungen loslegte: „Das Einzige, was du heute physisch tun musst, ist den Ball zu suchen“, scheuchte er seinen neuen Schützling umher.

Ratschläge sprudeln heraus

„Ich will eine Mannschaft von Torjägern“, ermunterte er potenzielle Rekruten. „Mein Champion, Kevin, komm“, rief er den Nächsten. „Kevin, für wen hältst du dich?“, verblüffte er den Jungen dann sogleich. Und zur Antwort spielte er ihm einen Radiobeitrag vor.

Doch auf diese mentale Unterstützung beschränkte sich sein Coaching keineswegs. Mit Händen und Füßen redend, sprudelte er geradezu über von Ratschlägen. Fayssal Benbahmed setzte diese Rolle mit unübersehbarer Spielfreude um, der Schalk funkelte dem Darsteller mit dem ungestüm-urwüchsigen Charme aus den Augen.

„Siehst du, Kevin, es stört uns nicht, die Letzten zu sein, das könnte geradezu das Motto dieses Clubs sein“, sagte er. Daraufhin konnten viele Zuschauer ein spontanes Lachen kaum unterdrücken, einige Kinder meldeten sich freiwillig, andere liefen lebhaft und ungezwungen vor dem Spielfeld umher.

Zufallsakteure finden sich schnell ein

Sofort hatte der Trainer eine Idee – ein Gruppenfoto. „Macht euch klar, dieses Foto ist historisch“, stellte er dabei in bester Laune fest. Doch nicht alle konnten im Team bleiben. Kein Problem für den Trainer, der das witzig mit vielen Wortspielen kommentierte. Der letzte auf dem Spielfeld verbliebene Spieler, der kleine Benji, versprach ihm: „Ich werde alles geben!“ Und der Trainer ging auch sofort zum persönlichen Coaching über: „Du bist zu nett, das ist ein Problem beim Angriff!“ Warum das so ist, musste er dann auch gleich dem Publikum erklären.

Immer wieder wechselte Benbahmed in seinem nahezu atemlosen Spiel zwischen der Darsteller- und der Erzählerrolle; die Grenzen von Theater, Erzählung und Improvisation verschwammen in dieser rasanten Vorstellung, in der sich die Zufallsakteure bemerkenswert schnell in ihre Rollenimprovisation einfanden.

Eine viel versprechende Debütantin

Und in der Trainerrolle musste er sich immer wieder den Mitgliedern seines Teams widmen. „Mach' deinen Papa stolz“, machte er einem Jungen Mut. „Und pass' auf, du denkst an viel zu viele Sachen, aber wir sind hier keine Philosophen, wir spielen Fußball!“

Mit von der Partie war auch eine viel versprechende Debütantin – Maureen, das einzige Mädchen im Team. „Wisst ihr, was der einzige Unterschied zwischen euch und ihr ist?“, nahm er den Jungs schon mal gleich alle Einwände vorweg. „Sie hört zu und macht es! Und ihr werdet der Meisterschaft immer hinterherlaufen, weil ihr mir nicht zuhört!“ Und dann machte er allen noch mal klar: „Es gibt hier keine Stars – und egal, ob wir gewinnen oder verlieren, wir essen hinterher zusammen Pizza!“