Ab nächste Woche wird im Zweibrücker Impfzentrum neben dem bisherigen Impfstoff von Biontech auch der von Astrazeneca gespritzt. Letzterer wird Personen unter 65 Jahren verabreicht, Ältere werden nach wie vor mit Biontech geimpft. Das teilte der Leiter des Impfzentrums, Matthias Freyler, auf Anfrage mit.

Auch eine zweite Impfstraße geht laut Freyler ab Montag in Betrieb, da mit den jetzt wieder größeren Mengen an Impfstoff auch wieder mehr Termine vergeben werden können. „Ab März rechnen wir mit deutlich mehr Durchlauf“, so Freyler. Zwingend notwendig sei die zweite Impfstraße nicht, man öffne sie aber, um weiterhin einen zügigen Ablauf zu gewährleisten und lange Wartezeiten zu vermeiden.

Astrazeneca für 300 unter 65-Jährige

Der Astrazeneca-Impfstoff reiche im ersten Anlauf für 300 Personen unter 65 Jahren, die aus beruflichen Gründen, weil sie im Gesundheitswesen oder in der Pflege arbeiten, in Impfpriorität eins fallen. Wie berichtet, gilt Astrazeneca bei älteren Menschen als weniger wirksam. „Bei Jüngeren ist die Wirksamkeit aber gleichwertig mit der von Biontech“, will Freyler möglichen Diskussionen um den verabreichten Impfstoff vorbeugen. Aussuchen könne man ihn sich nicht. „Ich persönlich würde mich mit jedem der derzeit verfügbaren Impfstoffe impfen lassen“, betont der Leiter des Zentrums.

Stand Mittwoch seien im Zweibrücker Zentrum am Busbahnhof 1283 Menschen geimpft worden, die allermeisten davon auch schon zum zweiten Mal. Die vereinzelt noch fehlenden Zweitimpfungen seien für Anfang nächster Woche angesetzt. Die 170 Personen, deren Termine unter anderem aus Mangel an Impfstoff-Nachschub verschoben werden mussten, haben laut Freyler alle neue Termine ab nächster Woche erhalten.

Bisher sei alles reibungslos gelaufen. „Klar, es könnte mehr Impfstoff da sein, dann kämen wir auch schneller voran“, so Freyler. Die Menge an zur Verfügung stehendem Impfstoff könne man aber vor Ort nicht beeinflussen.