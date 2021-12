Auch zwischen den Jahren kann sich jedermann im Impfzentrum in Zweibrücken ohne Termin und voraussichtlich auch ohne Wartezeit gegen das Coronavirus impfen lassen. Am Montag, 27. Dezember, ist das Impfzentrum zwischen 9 und 17 Uhr geöffnet. Von Dienstag, 28. Dezember, bis Donnerstag, 30. Dezember, ist es jeweils zwischen 14 und 20 Uhr geöffnet. Man kann sich die erste, die zweite oder die dritte Spritze verabreichen lassen. Wer sich die dritte Spritze holt, also die Auffrisch- oder Booster-Impfung, der sollte nachweisen können, dass mindestens drei Monate seit der Zweitimpfung vergangen sind. Mitzubringen sind Personalausweis und - falls vorhanden - Impfpass. Kinder zwischen zwölf und 15 Jahren werden geimpft, wenn ein Elternteil mitkommt. 16- und 17-Jährige benötigen eine schriftliche Zustimmung eines Elternteils, müssen aber nicht begleitet werden.

