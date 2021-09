Der 24. September ist der letzte Betriebstag des Zweibrücker Impfzentrums am Busbahnhof. Darüber informierte Impfkoordinator Matthias Freyler am Mittwoch den Stadtrat. Das Material werde aber so gelagert, dass die Einrichtung jederzeit schnell wieder aufgebaut werden kann.

Freyler nahm die bevorstehende Schließung zum Anlass, auf die vergangenen zehn Monate zurückzublicken und einige Zahlen zu präsentieren. Am Ende fasste er seine Erfahrungen so zusammen: „Zuerst gab es Streit wegen der Priorisierungen, wer zuerst geimpft werden darf, und weil man sich den Impfstoff nicht aussuchen konnte. Seit dem 7. Juni, wo die Priorisierung aufgehoben wurde, kommen nur noch sehr wenige.“ Das sei bedauerlich, denn seit 20. August habe man auch Johnson&Johnson im Programm, der nur einmal geimpft werden muss.

Fast 40 000 Impfungen

Insgesamt wurden laut Freyler bisher 39 205 Impfungen im Zentrum am Busbahnhof verabreicht, 20 209 Erst- und 18 996 Zweitimpfungen, der Impfstoff Biontech kam dabei am meisten zum Einsatz. Zweibrücker Hausärzte verabreichten laut Statistik bisher 8478 Impfungen.

Gearbeitet habe man im Impfzentrum mit je vier Ärzten, bis zu acht Medizinischen Fachangestellten, bis zu acht Verwaltungskräften, einem Apotheker, fünf Security-Kräften und einem Koordinator pro Schicht. Besonders stolz sei man gewesen, dass das Impfzentrum innerhalb von vier Wochen betriebsbereit war.

Auch Rückschläge habe es gegeben, etwa als im Februar alle Erstimpfungen aufgrund von Lieferausfällen gestoppt werden mussten. „Durch die Planungen des Landes konnten Ausfälle von Zweitimpfungen vermieden, jedoch keine weiteren Erstimpfungen terminiert werden“, so Freyler.