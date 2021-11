Gesundheitsminister Jens Spahn fordert die Wiedereröffnung der Impfzentren, damit die Deutschen sich schnell eine Booster-Impfung gegen Corona holen können. Das Zweibrücker Impfzentrum steht bereit – sozusagen Spritze bei Fuß. Der Zweibrücker Impfkoordinator Matthias Freyler sagt, dass man innerhalb einer Woche loslegen könnte. Er spricht sich dafür aus, in dem Fall ein niederschwelliges Angebot zu machen und nicht nur an zwei Tagen die Woche aufzumachen. Bei Bedarf und Zulassung des Impfstoffs könnten auch Kinder zwischen fünf und zwölf am Busbahnhof geimpft werden. Den vollständigen Artikel lesen Sie hier.