Das Impfzentrum Zweibrücken ist weit davon entfernt, 3500 Menschen pro Woche gegen Corona impfen zu können. Noch am 4. März hatte Matthias Freyler, der Leiter des Impfzentrums, gehofft, ab Mitte März, also seit vergangener Woche, diese Anzahl von Menschen am Busbahnhof impfen zu können. Doch das Hin und Her um Astrazeneca hat Freylers Planung über den Haufen geworfen. Aber selbst wenn es das Hin und Her um Astrazeneca nicht gegeben hätte, hätte Freyler das Ziel 3500 pro Woche nicht erreichen können. Denn er erhielt viel weniger Impfstoff als Anfang März in Aussicht gestellt. Für die am Montag, 22. März, beginnende Woche rechnet Freyler derzeit mit rund 750 Impfungen, das wären gut hundert pro Tag. Von der Kapazität des Impfzentrums her wären 500 pro Tag möglich. Sollte Astrazeneca ab Donnerstag oder Freitag wieder geimpft werden können, dann kämen noch ein paar Impfungen hinzu. Für übernächste Woche, also für die Karwoche, kalkuliert Freyler mit „tausend Impfungen oder mehr, falls Astrazeneca dann wieder im Spiel ist“. Aber auch tausend Impfungen wöchentlich sind 2500 Impfungen weniger als noch am 4. März gehofft und geplant. Das Impfzentrum arbeitet an allen sieben Tagen der Woche täglich von 8 bis 16 Uhr. Unklar ist, ab wann Astrazeneca wieder eingesetzt werden kann. Termine für Menschen, die diesen Impfstoff erhalten sollen, werden nun kurzfristig vergeben. Außerdem werden neue Aufklärungsmaterialien zu diesem Impfstoff erstellt. Freyler hofft, dass er ab Donnerstag wieder eingesetzt werden kann. Es könne aber auch Freitag oder Samstag werden. Das Impfzentrum Zweibrücken habe keinen Einfluss darauf. Insgesamt liegt „eine sehr chaotische Woche“ hinter Freyler. Er hofft, dass die Impflinge den Impfstoff von Astrazeneca nach dem zwischenzeitlichen Aussetzen wieder so akzeptieren wie zuvor.