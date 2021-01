Das Impfzentrum in der ehemaligen Kaufhalle am Busbahnhof startet am Donnerstagmorgen um 8.30 Uhr in den Regelbetrieb. Für den ersten Tag sind rund 60 Impfungen vorgesehen. Bei dieser Zahl – 60 am Tag – wird es laut Oberbürgermeister Marold Wosnitza auch nächste Woche bleiben. Das Impfzentrum könnte täglich mehr Menschen impfen, bis zu 400, aber Zweibrücken erhalte derzeit noch nicht mehr Impfstoff als für 300 Impfungen pro Woche. Aus einem Fläschchen Biontech-Impfstoff dürften mittlerweile sechs Spritzen aufgezogen werden. Zunächst waren es fünf, so dass immer noch ein Rest im Fläschchen verblieb, der als Reserve zur Verfügung stand. Sollte sich während des Impfens abzeichnen, dass der vorhandene Impfstoff für mehr als 60 Impfungen reicht, dann schickt das Nardini-Klinikum kurzfristig Mitarbeiter ins Impfzentrum, wie Wosnitza sagte. Berechtigt seien zunächst etwa hundert Mitarbeiter, die der Kategorie eins angehören, die also direkten Kontakt mit Corona-Patienten haben oder haben könnten. Einige dieser Mitarbeiter wurden schon am Dienstag und Mittwoch geimpft.