Das Zweibrücker Impfzentrum am Busbahnhof öffnet ab 26. November zweimal pro Woche seine Türen. Von 9 bis 17 Uhr heißt es dann: Corona-Impfung ohne Anmeldung und ohne Wartezeit. Geimpft werden alle, die wollen: ob Erstimpfung, Zweitimpfung oder Drittimpfung. Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren können sich erst- oder zweitimpfen lassen, wenn die Eltern zustimmen. Das Impfzentrum öffnet nicht unter dem Namen Impfzentrum, sondern unter dem Namen Impfbus. Für die Impfwilligen ist das egal. Der Unterschied ist einzig: Nicht das Personal des ehemaligen Impfzentrums kümmert sich um die Impfwilligen, sodnern das Personal des Impfbusses. Die Termine sind: 26. November und 1., 3., 6., 10., 14., 16., 20., 22. und 27. Dezember, jeweils von 9 bis 17 Uhr. Am 8. und 29. Dezember macht der Impfbus in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben halt, ebenfalls von 9 bis 17 Uhr. Der genaue Standort des Busses wird noch bekanntgegeben. Das sagte Matthias Freyler, der ehemalige Zweibrücker Impf-Chef, auf Anfrage.