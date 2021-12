Fragen und Antworten: Die meisten zeigen per Smartphone an, dass sie gegen Corona geimpft sind. Doch was machen Menschen, die das Handy nicht immer dabei oder gar keins haben? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Reicht der gelbe Impfpass aus?

Der gelbe Impfpass wird noch vielerorts akzeptiert. Zum Teil reicht dieser allerdings nicht mehr aus. Beispielsweise in Baden-Württemberg wird er nicht mehr als Nachweis anerkannt, da herkömmliche Impfpässe leicht zu fälschen sind. Auch manche Restaurants, Hotels oder Veranstaltungsstätten bestehen auf einen digitalen Nachweis.

Was, wenn ich einen alten Impfpass habe?

In der Vergangenheit gab es verschiedenfarbige Impfpässe, darunter beispielsweise rote, blaue und weiße. Alle werden in Deutschland anerkannt. International ist allerdings nur der gelbe Pass gültig, wodurch bei Reisen Probleme möglich sind, wenn man eines der älteren Modelle mit sich führt.

Muss sich jetzt jeder ein Smartphone kaufen?

Nein. Der digitale Impfnachweis ist nicht an die Nutzung eines Geräts gekoppelt. Er besteht aus einem sogenannten QR-Code, der drei Informationen beinhaltet: Name, Geburtsdatum, Impfstatus. Diese Daten können eingesehen werden, wenn der Code mit der entsprechenden App gelesen wird. Dadurch reicht es auch aus, wenn man den QR-Code in Papierform mit sich führt.

Woher bekomme ich meinen QR-Code?

Vollständig Geimpfte, können sich den digitalen Nachweis kostenlos in einer Apotheke ausstellen lassen. Auch bei manchen Hausärzten ist das möglich. Dafür müssen der Impfnachweis und der Personalausweis vorgezeigt werden. Der QR-Code wird auf einem ausgedruckten EU-Zertifikat bereitgestellt. Sowohl nach der Zweit- als auch nach der Drittimpfung wird auf Wunsch ein digitaler Impfnachweis ausgestellt.

Welche Alternativen gibt es?

Wer den Nachweis nicht nur auf Papier habe möchte, kann sich alternativ eine Immunkarte ausstellen lassen. Dabei wird der QR-Code auf eine Art Scheckkarte gedruckt. Das ist allerdings nicht kostenlos. Je nach Anbieter kostet eine Immunkarte zwischen zehn und 20 Euro. Diese Möglichkeit wird von den meisten Apotheken angeboten.

Wie kriege ich eigentlich den digitalen Impfnachweis ins Smartphone?

Wenn ich ein Smartphone habe und den digitalen Impfnachweis im Smartphone mitführen will, dann muss ich eine entsprechende App installieren, zum Beispiel CovPass, Luca oder die Corona Warn-App. Ich scanne dann den QR-Code von dem Ausdruck aus der Apotheke ab, damit ist er in der App gespeichert. Zwei Wochen nach der Zweitimpfung zeigt die App dann an, dass ich vollständig geimpft bin. Sie zeigt den Vermerk 2/2. Das heißt zwei von zwei Impfungen erhalten. Nach der Drittimpfung zeigt sie 3/3 an.

Muss ich mir auch nach der dritten Impfung einen digitalen Impfnachweis holen?

Man muss nicht, aber es ist schon sinnvoll. Wenn ich mich zum dritten Mal impfen lasse, hole ich mir am besten gleich einen neuen digitalen Impfnachweis aus der Apotheke oder vom Arzt. Diesen scanne ich dann wieder ein. Die App zeigt dann sofort, also ohne 14 Tage Wartezeit an: vollständig geimpft und zudem den Vermerk 3/3. Das heißt drei von drei Impfungen erhalten. 3/3 ist sozusagen der Booster-Nachweis. Mit diesem Nachweis habe ich Zutritt zu Restaurants, Geschäften und Veranstaltungen, für die 2G plus gilt. Ich benötige also im Gegensatz zu nur zweimal Geimpften keinen aktuellen Negativtest.