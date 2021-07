In der Woche vom 2. bis 7. August können sich Interessierte im Zweibrücker Impfzentrum im ehemaligen City-Outlet gegen Covid-19 impfen lassen, ohne dass sie sich zuvor für einen Termin registrieren müssen.

Das Impfzentrum ist in der kommenden Woche von Montag bis Freitag von 9.30 bis 15 Uhr geöffnet. Zusätzlich sind die Impfteams am Samstag von 8 bis 13 Uhr da, um ein Angebot für berufstätige Personen zu schaffen. „Verimpft werden die jeweils tagesaktuell vorhandenen und frei verfügbaren Impfstoffe – entweder Biontech oder geplante Kreuzimpfungen mit Astrazeneca/Biontech“, erklärt der Leiter des Zweibrücker Impfzentrums, Matthias Freyler. „Die Impflinge müssen sich nicht vorher registrieren, sondern werden vor Ort erfasst. Um die Personaldaten schnell und korrekt erfassen zu können, sollten die impfwilligen Personen ihre Krankenversicherungskarte mitbringen“, so Freyler.

Voraussetzung zur Impfung ist ein Wohnsitz oder eine Arbeitsstätte in Rheinland-Pfalz. Jugendliche unter 18 Jahren können nicht geimpft werden. Einzige Ausnahme: 16-18-Jährige, die aufgrund einer beruflichen Tätigkeit priorisiert sind.

„Ich möchte alle Personen, die bislang noch keine Impfung erhalten haben bitten, dieses Angebot anzunehmen. Je mehr Menschen sich jetzt impfen lassen, umso größer sind unsere Chancen im Herbst, nicht in eine weitere Coronawelle zu geraten“, appelliert Oberbürgermeister Marold Wosnitza an die Zweibrücker Bevölkerung.