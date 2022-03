Die Impfstelle der Stadt Zweibrücken im ehemaligen City Outlet schließt Ende März, weil immer weniger Leute kommen. Wer sich in Zweibrücken impfen lassen möchte, muss künftig zum Hausarzt gehen.

Am Montag, 28. März, wird zum vorerst letzten Mal am Busbahnhof geimpft. Die Impfstelle geht in den Stand-by-Betrieb, das heißt, sie kann schnell wieder öffnen, wenn das nötig wird. Zweibrückens Pressesprecher Jens John sprach am Donnerstag von einem massiven Rückgang der Impfzahlen. Eigentlich sollte die Impfstelle auch am 4. April noch einmal geöffnet sein, um diejenigen zum zweiten Mal zu impfen, die am Montag die Erstimpfung mit Novavax bekamen. Aber da das nur zehn Leute betrifft, gehen die für die Zweitimpfung zum Hausarzt. In der Impfstelle wurde zuletzt zudem noch Biontech und Moderna verimpft. Wer hier noch auf die Zweitimpfung wartet, muss ebenfalls zum Hausarzt. Am Montag wurden insgesamt noch 57 Personen geimpft.

Auch die Ärzte verzeichnen laut Jens John „einen deutlichen Rückgang der Impfzahlen“ und haben demnach ausreichend freie Kapazitäten. Am Busbahnhof wurden bis Anfang März 47.240 Impfungen verabreicht. Diese Zahl beschreibt die Anzahl der Dosen, nicht der Personen. Laut John kann eine Person bis zu vier Mal in der Statistik auftauchen, da in der Impfstelle auch zweite Auffrischungsimpfungen , die vierte Impfung, verabreicht wurden.

Weil die Nachfrage immer weiter sinkt und zudem Hausärzte und Helexier im ehemaligen evangelischen Krankenhaus geimpft haben, lohne sich der Betrieb nicht mehr – auch wegen der Kosten. Wie hoch die sind, konnte der Stadtsprecher am Donnerstag nicht sagen. Falls nötig, kann die Stadtverwaltung die Impfstelle innerhalb weniger Tage reaktivieren und wieder den Regelbetrieb aufnehmen. Bereits im Januar hatte Zweibrückens Oberbürgermeister Marold Wosnitza gegenüber der RHEINPFALZ angekündigt, dass die Impfstelle das ganze Jahr über offen bleiben kann – aber nicht muss.