Am Wochenende stehen in der Squash-Bundesliga die Spieltage drei und vier der Runde 2021/22 an. Das Team der Squash-Factory Saar-Pfalz, das in der Bundesligagruppe Süd spielt, tritt am Samstag in der Zweibrücker Squash-Arena gegen den SC Karlsruhe an. Am Tag darauf geht es zum Auswärtsspiel beim SC Monopol Frankfurt. Spielertrainer Rudolf Rohrmüller erklärt, was von seinem Team zu erwarten ist.

Herr Rohrmüller, wie schätzen Sie die beiden Gegner vom Wochenende ein?

Von unserem Gegner am Samstag aus Karlsruhe weiß ich nur, dass die beiden deutschen Spieler Robin Ebert und Ben Petzold an den Start gehen werden. Die Ausländerpositionen sind noch offen. Auch bei Frankfurt sind noch nicht alle Positionen klar. Aber egal in welcher Besetzung unsere Gegner antreten werden, wir sind gerüstet, um in beiden Spielen als Sieger den Court zu verlassen.

In welcher Besetzung wollen sie mit ihrem Team spielen?

Nachdem bei Yuri Farneti, unserer Nummer 1 für das Wochenende, alle Impfnachweise geklärt werden konnten, kann er am Samstag mit dem Flugzeug aus Mailand anreisen. Nach der Landung in Frankfurt wird er von Johannes Wessela, unserem Teamchef, abgeholt. An Position zwei wird unser Schweizer Neuzugang Robin Gadola aufschlagen. Er wird zusammen mit mir mit dem Zug zum Spiel nach Zweibrücken kommen. Ich spiele an Position drei. Die vierte Position wird U23-Spieler Johannes Dehmer-Saelz einnehmen. Als Reserve stehen die Nachwuchsspieler Nathan Masset, Laszlo Godde und Rudi Fries bereit, falls sich jemand verletzen sollte.

Steht Ihre Mannschaft am Wochenende unter Druck?

Eigentlich erwarte ich, dass wir beide Partien gewinnen, denn bei beiden Spielen stufe ich uns als Favorit ein. Um unser Saisonziel, das Play-Off- Finale in Paderborn, zu erreichen, sollten wir am Wochenende zweimal siegen, um weiter Tuchfühlung zu halten zum Liga-Favoriten Worms. Der führt nach zwei Siegen an den beiden ersten Spieltagen die Tabelle an.

Interview: Roland Schreiber

Info

Für die Zuschauer in der Squash-Arena in Zweibrücken-Niederauerbach gilt die 2G-plus-Regelung. Das heißt auch, dass im Gastraum und bis zum Tisch eine Maske getragen werden muss, ebenso beim Zuschauen im Squash-Court.