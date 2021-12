Am Samstag, 11. Dezember, von 9.30 bis 15 Uhr bietet die Stadt Neunkirchen eine Sonderimpfaktion in der Neuen Gebläsehalle an. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Mitzubringen sind Personalausweis, Impfausweis und Krankenkassenkarte. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wie Oberbürgermeister Jörg Aumann mitteilte, gibt es in Neunkirchen einen Bedarf an derartigen niedrigschwelligen Impfangeboten. Bereits am vergangenen Samstag hatten sich 290 Menschen im Impfbus impfen lassen, so Aumann. Der Impfbus steht am 11. Dezember von 10 bis 15.30 Uhr erneut am Neunkircher Zoo. Verimpft werden nach Verfügbarkeit Vaccine von Moderna und Biontec.