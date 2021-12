Der Impfbus blieb draußen stehen, Corona-Schutzimpfungen gab es wieder in der ehemaligen Kaufhalle: 594 Impfungen wurden am Montag verabreicht, nahe am Rekord für Impfbustage in der Südwestpfalz, wie Hans Prager vom Deutschen Roten Kreuz sagt. Immerhin waren 50 Erstimpfungen darunter. Ganz überwiegend ließen sich die Erschienenen aber ihren Impfschutz verstärken, sich boostern: 523 der Impfungen waren am Montag Booster, 21 noch Zweitimpfungen.

Mittwoch an der Hochschule, Freitag erneut am Alexanderplatz

Zweimal diese Woche macht der Impfbus noch Station in Zweibrücken. Am Mittwoch zwischen 8 und 16 Uhr an der Hochschule auf dem Kreuzberg und am Freitag, 9 bis 17 Uhr, wieder in der ehemaligen Kaufhalle am Alexanderplatz. Der Termin an der Hochschule sei selbstverständlich ein Angebot auch an Nicht-Studierende, jeder mit Impfempfehlung könne kommen, so Prager. Die Impfteams sind dieselben.

Musste sich Prager vergangene Woche noch über den teilweise rüden, unverschämten Ton beklagen, in dem die freiwilligen Helfer von drängelnden Impfwilligen angegangen wurden, so berichtete er am Dienstag vom Gegenteil: Impfärzte und Helfer wurden mit kleinen Gaben und guten Worten überhäuft. „Das war am Montag einfach eine sehr, sehr schöne Stimmung, trotz der schwierigen Lage.“

Mehr zum Thema lesen Sie hier