Zum Start des Wintersemesters entsendet das rheinland-pfälzische Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit die Impfbusse an sämtliche Hochschulstandorte im Land. Das Impfangebot gegen Covid 19 richtet sich in erster Linie an die Studierenden und Hochschulmitarbeiter, kann aber auch von jedem anderen genutzt werden.

Wer möchte kann sich mit dem verfügbaren Impfstoff von Biontech, in Einzelfällen dem von Moderna sowie Johnson & Johnson impfen lassen, wobei sowohl Erst- als auch Zweitimpfungen möglich sind. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich; mitzubringen ist lediglich der Personalausweis und – sofern vorhanden – der Impfpass.

Am 11. in Pirmasens, tags drauf in Zweibrücken

Impfberechtigt sind auch Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren. Bei der Impfung von Jugendlichen bis einschließlich 15 Jahren ist das Einverständnis des Impflings sowie die Begleitung von mindestens einer sorgeberechtigten Person nötig, die der Impfung schriftlich zustimmt. Bei Jugendlichen ab 16 Jahren ist eine schriftliche Einwilligung der Eltern notwendig.

Am Montag, 11. Oktober, steht der Impfbus von 8 bis 16 Uhr vor Gebäude B der Hochschule in Pirmasens. Einen Tag später, am Dienstag, macht er in Zweibrücken Station. Er parkt von 8 bis 16 Uhr vor dem Hochschulgebäude K/L am Kreuzberg.