650 Impfdosen wurden am Montag bis 15.45 Uhr vom Impfbus im ehemaligen City-Outlet verabreicht. Laut Stadt stand bereits lange vor der Öffnung um 9 Uhr eine Schlange von rund 100 Impfwilligen vor der Tür. „Ich froh, dass das Impfangebot so gut angenommen wird“, sagt Bürgermeister Christian Gauf. Es sei aber nicht zielführend, dass Menschen stundenlang in der Kälte warten. Noch am Vormittag sei die Warteschlange deutlich reduziert worden, so dass nur noch wenige Personen draußen warten mussten. „Man tut hier alles Menschenmögliche, um die Leute nicht über Gebühr warten zu lassen“, so Gauf. Das Rote Kreuz bot den Wartenden Tee an, und Menschen mit Gehbehinderungen sowie Ältere kamen zuerst dran. „Alles in allem war der Ablauf reibungslos“, so der Geschäftsführer des DRK-Kreisverbands Südwestpfalz, Hans Prager. Stadtverwaltung und DRK weisen darauf hin, dass es nicht notwendig ist, vor Öffnung stundenlang in der Kälte zu warten. „Sinnvoller wäre es, wenn sich die Menschen über den Tag verteilen“, so Prager. Morgens sei erfahrungsgemäß am meisten los. Weitere Termine des Impfbusses im ehemaligen City-Outlet sind: 1., 3., 6., 10., 14., 16., 20., 22., und 27. Dezember. Geöffnet ist jeweils von 9 bis 17 Uhr. Verimpft werden Biontech/Pfizer und Johnson & Johnson. Mitzubringen sind der Ausweis sowie bereits vorhandene Impfnachweise oder Impfpässe. Auch Ausweisdokumente in digitaler Form können als Nachweise vorgelegt werden.