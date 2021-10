Der Impfbus des Landes mit mobilem medizinischen Personal macht am Dienstag, 26. Oktober, von 8 bis 16 Uhr Station an der Berufsbildenden Schule Zweibrücken. Nicht nur Schüler, alle Impfwilligen und Impffähigen können kostenlos eine Coronavirus-Schutzimpfung bekommen. Laut rheinland-pfälzischem Gesundheitsministerium können mit dem Vakzin von Johnson & Johnson einfach Geimpfte eine Verstärkerimpfung mit dem Biontech-Impfstoff erhalten. Die Ständige Impfkommission hatte Anfang Oktober zu einer solchen Verbesserung des Impfschutzes geraten. Das Gesundheitsministerium bittet dafür, einen Impfpass mitzubringen. Zwischen der ersten Impfung mit dem Johnson & Johnson-Impfstoff Janssen und der zweiten Gabe mit dem empfohlenen mRNA sollten, so das Ministerium, wenigstens vier Wochen liegen.

Für Erstimpfungen gilt: Verimpft wird wahlweise der Impfstoff von Biontech oder Johnson & Johnson. Im Bus können schon Kinder ab zwölf Jahre in Begleitung von Erziehungsberechtigten eine Schutzimpfung erhalten. Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren brauchen eine Einverständniserklärung ihrer Erziehungsberechtigten. Unter 18 Jahren wird nur Biontech verimpft.