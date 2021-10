Am Zweibrücker Campus haben am Dienstag fast 140 Personen das Angebot des Impfbusses angenommen. Das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium hatte zum Start des Wintersemesters die Impfbusse an sämtliche Hochschulstandorte im Land geschickt und zahlreiche Impfwillige überzeugen können, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. Auf dem Zweibrücker Campus ließen sich 139 eine Injektion verpassen, am Campus Pirmasens 79 und am Standort Kaiserslautern gar 240. Wie die Hochschule mitteilt, hätten sehr viele in- und ausländische Studierende das Angebot wahrgenommen. Für sie entfällt als Geimpfte damit die Testpflicht, die als Bestandteil der 3G-Regel im laufenden Wintersemester auch an der Hochschule Kaiserslautern gilt. Der damit vereinfachte Zugang zu den Lehrveranstaltungen, die nun wieder in großer Zahl in Präsenz an der Hochschule angeboten werden, sei ein wichtiger Schritt hin zu mehr Studiennormalität und diene auch der Gesundheitsvorsorge und -fürsorge, so die Hochschule.