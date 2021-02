Nach derzeitigem Kenntnisstand kann auch ein Geimpfter, der nicht selbst krank ist, das Coronavirus kurzzeitig beherbergen und unter bestimmten Umständen auch weitergeben. Das schreibt der Arzt Christoph Domke in einer Stellungnahme zu unserem Artikel „Bei Astrazeneca winken viele ab“ zum Impfen mit Astrazeneca und den Vorbehalten in der Bevölkerung gegen diesen Impfstoff. In dem Artikel stand, wer nicht krank werde, der könne die Infektion auch nicht verbreiten. Laut Domke ist es hingegen nicht völlig auszuschließen, dass ein Geimpfter andere anstecken kann. Es könne sein, so Domke, dass sich das irgendwann relativiere. „Solange wir das nicht wissen, ist Vorsicht geboten“, so Domke. Dies sei eine häufig gestellte Frage bei Aufklärungsgesprächen, an denen er als Impfarzt im Zweibrücker Impfzentrum mitwirke.