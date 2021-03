Ihr 18. Corona-Garagenkonzert gaben am Sonntag die beiden Mittelbacher Musiker Lotti und Jake alias Renate Felten und Karl-Otto Benoit in ihrer Garage im Fichtenhain. Seit November spielen die beiden Musiker jeden Sonntag ab 15.30 Uhr meist einstündige Konzerte, die je nach Stimmung aber auch mal eineinhalb Stunden dauern können. Zu 80 Prozent kommen jeden Sonntag die gleichen Zuhörer, denn ursprünglich waren die Konzerte für die direkten Nachbarn des Musikerpaares in Mittelbach geplant. „Wir wollen damit die Nachbarn im Lockdown ein wenig aufmuntern“, sagt Karl-Otto Benoit.

Das ist ihnen am Sonntag wieder gelungen. Mit Oldies von Elvis und den Stones, ab er auch Musik von den Ärzten begeisterten sie rund 20 Zuhörer, die in weitem Abstand auf der gegenüberliegenden Straßenseite standen und tanzten, mitwippten und mitsangen.

„Wir legen großen Wert auf Abstand und wollen keine Zusammenrottung verursachen. Wir weisen vor jedem Konzert auch explizit auf Abstand hin“, so Benoit, dem nach eigener Aussage „das Herz blutet“ während des Lockdowns. „Viele Kollegen können nicht auftreten, wir kennen viele Gastronomen, die nicht öffnen können, und wir können ihnen nicht helfen“, bedauert der Musiker. Den Nachbarn und zufälligen Zuhörern wie beispielsweise Spaziergängern aber helfen Lotti und Jake, wenn jeden Sonntag pünktlich wie ein Uhrwerk um 15.30 Uhr die ersten Takte aus der Garage erklingen.

Noch bis zum Ende des Lockdowns wollen die beiden ihre kostenlosen Garagenkonzerte in der Straße „Am Fichtenhain“ in Mittelbach fortsetzen.