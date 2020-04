Den dritten Sonntag in Folge trat die afrikanische Sängerin Efe vor ihrem Wohnhaus auf die Straße, um für ihre Nachbarschaft in Rimschweiler ein kleines Konzert zu geben. Aus dem Lautsprecher schallt ihr kräftiges Timbre, wenn sie Lieder wie „Halleluja“ (Leonard Cohen) oder „Circle of Life“ (Elton John) zum Besten gibt. Bei „Rivers of Babylon“ von Boney M wird es rhythmisch und fröhlich. Das Echo und die außergewöhnliche Situation ruft Gänsehaut hervor. Etwa 20 Zuhörer kommen zu Efe auf die Straße, Am Silberberg. Viele verfolgen aus ihren Häusern, von Balkonen oder den umliegenden Gärten den selbstlosen Auftritt. Sogar aus Richtung Sportplatz oder dem Tiefental sind am Ende Applaus und Dankesrufe zu hören. Eine Hutspende gibt es wegen der Hygienemaßnahmen nicht, dafür bietet die Sängerin selbstgefertigte Stoffmasken mit afrikanischen Mustern an. Der nächste Auftritt ist am Sonntag, 3. Mai, um 18.30 Uhr, geben. Bis zur Aufhebung der Ausgangsbeschränkung möchte Efe das beibehalten.