In den Nächten von Freitag bis Sonntag haben Diebe in Homburg mehrere Autos aufgebrochen und Wertsachen daraus gestohlen. Die Täter haben entweder die Seitenscheiben der Autos eingeschlagen, oder unverschlossene Türen geöffnet und Wertsachen aus den Wagen gestohlen, teilt die Polizei mit. Die Diebe waren für ihren Beutezug in der Homburger Innenstadt – in der Unteren Allee und der Sankt-Michael-Straße – sowie in den Stadtteilen Erbach (in der Grünewald- und Maxstraße) und Reiskirchen (am Sportplatz) unterwegs. Weil die Taten allesamt am vergangenen Wochenende begangen wurden und sich stark ähneln, geht die Polizei von einem Täter aus. Die Polizeiinspektion Homburg bittet um Zeugen unter der Telefonnummer 06841 1060.