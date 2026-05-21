Viele Jahre lang war Mulis Treff am Bootshaus beheimatet, bis er in den Etzelweg umzog. Dort soll er nun auch bleiben.

Mulis Treff heißt der Imbiss von Uwe Dubois, der seit März 2024 im Etzelweg – in der Seitenstraße, die unter anderem zu den Werkstätten der Kimmle-Stiftung und zur Spedition Mayer führt – zu finden ist. Zuvor war Mulis Treff knapp 30 Jahre lang am Bootshaus beheimatet, bis der Bahnhaltepunkt Rosengarten ausgebaut wurde. Weil der Platz im Zuge dieser Arbeiten verändert wurde, musste die Imbissbude inklusive Pavillonzelt im März 2024 weichen. Die Stadt hatte damals den Pachtvertrag gekündigt, gleichzeitig aber ein Rückkehrrecht für die Zeit nach der Sanierung eingeräumt.

Darauf will der Unternehmer Uwe Dubois allerdings verzichten, wie er auf Nachfrage mitteilt. Hatte er vor zwei Jahre, direkt nach dem Umzug in den Etzelweg, noch von einer Rückkehr an den alten Standort gesprochen, ist diese Option seit längerem vom Tisch. Der gesundheitlich angeschlagene Eigentümer ist vom neuen Standort überzeugt. Dennoch möchte er die Imbissbude mittelfristig verkaufen – unter andrem weil die Mitarbeiterin, die viele Jahre den Imbiss geführt hat, in Ruhestand gegangen ist.

Seitdem hat ein für viele Zweibrücker alter Bekannter das Ruder an Grill und Fritteuse übernommen. Udo Schröer sorgt derzeit im Angestelltenverhältnis für heiße Würste, Mittagstisch und Getränke. Schröer hatte bis vor wenigen Jahren Udos Bistro in der Canadasiedlung sowie einen Cateringservice betrieben. Mulis Treff ist eine der ältesten verbliebenen Imbissbuden in Zweibrücken und genießt Kultstatus.