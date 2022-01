Als eine Imbissbude in der Lindenstraße in Spiesen-Elversberg (Kreis Neunkirchen) am Mittwochabend, 5. Januar, gegen 22 Uhr zumachte, wurden die beiden dort angestellten Frauen beim Verlassen des Geschäfts überfallen. Die Neunkircher Polizei spricht von zwei unbekannten Männern als Täter. Einer von ihnen habe einer der Frauen einen Korb aus dem Arm gerissen und daraus eine Handtasche geraubt. Sein Komplize habe der zweiten Verkäuferin die Umhängetasche weggenommen. Die Männer flüchteten in ein nahes Wohngebiet. Beide Räuber trugen schwarze Kapuzenpullover und schwarze Gesichtsbedeckungen.