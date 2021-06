181 Reiter haben sich für das Turnier des Clubs Saar-Pfälzischer Springreiter am Samstag und Sonntag im Landgestüt Zweibrücken angekündigt. Es ist das erste Freilandturnier in diesem Jahr, das wieder mit Zuschauern auf dem Platz ausgetragen werden darf. Höhepunkt und Abschluss ist ein schweres Springen am Sonntagnachmittag.

Das Turnier im Landgestüt komplettiert ein pralles Pferdesportwochenende mit gleich drei Veranstaltungen. Bei den Springen vor den historischen Gestütsfassaden treffen am Wochenende die erfahrenen Könner aus der Region auf große Talente, die bereits auf der nationalen und internationalen Bühne Erfolge feiern und feierten. Dazu gehört der 13-jährige Fabio Thielen aus Losheim, der vor Kurzem in Heiligenwald sein erstes schweres Springen gewann, aber auch der 16-jährige Freimersheimer Mikka Roth, der bereits mehrfach schwere Springen gewonnen hat und in seiner Children-Karriere unter anderem Nationenpreis-Sieger war. Auch die deutsche Children-Meisterin Charlotte Stuppi (RSV Käshofen) wird in Zweibrücken starten.

Zeitplan

Samstag: 8 Uhr A*-Springpferdeprüfung, 9.30 Uhr

A**-Springpferdeprüfung, 11.30 Uhr L-Springpferdeprüfung, 13 Uhr A*-Springen, 15.45 Uhr L-Springen, 16.45 Uhr L-Springen, 18.15 Uhr M*-Springen

Sonntag: 8 Uhr A**-Springen, 11 Uhr L-Springen, 12.30 Uhr L-Springen, 14.15 Uhr M*-Springen, 16.30 Uhr

S*-Springen.