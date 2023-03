Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Glöckchen hallen über den Weihnachtsmarkt. Dann Trompetenklänge: weich, schwebend, fast meditativ an. Walter Rimbrecht (70) zeigt, dass eine Trompete anmutig sein kann.

Glühweinduft vermischt sich mit dem Duft von Gebäck. Der Nikolaus ist am Samstag schon drei Tage vor seinem eigentlichen Termin am Start und verteilt Schokoabbilder seiner selbst an die Kleinen.