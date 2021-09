Zum Semesterbeginn am 1. Oktober kündigt die saarländische Landesregierung ein eigenes Impfangebot an der Universität des Saarlandes an. Wurden im Bundesland Impfungen bereits an einigen Schulen angeboten, sollen nun auch Studierende und Uni-Personal die Möglichkeit bekommen, sich spontan impfen zu lassen. Ministerpräsident Tobias Hans warb am Mittwoch, 1. September, dafür, die „unkomplizierten“ Impfungen auf dem Universitätsgelände anzunehmen, damit „bald wieder ein normaler Unialltag möglich“ werde. Die Anfrage der RHEINPFALZ, ob das Impfangebot auch am Uni-Standort Homburg mit der Medizinischen Fakultät ermöglicht wird, konnte die Saarbrücker Staatskanzlei am Mittwoch noch nicht beantworten.