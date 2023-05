Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wenn es im Fußballkreis Pirmasens/Zweibrücken eine Spielerin gibt, die Tore garantiert, dann ist es Nadine Fols. Auch in der abgebrochenen Corona-Saison war die Spielertrainerin des Frauen-Verbandsligisten TuS Heltersberg mit 20 Toren in 15 Partien sehr erfolgreich und belegt in der Torjägerliste gemeinsam mit Kathrin Becker von Wormatia Worms den ersten Platz.

In der vergangenen (kompletten) Saison erzielte die Ex-Bundesliga-Spielerin 38 Treffer, in der Saison 2017/18 hatte Fols für den TuS Heltersberg sogar 48 Treffer erzielt und ihre Mannschaft fast