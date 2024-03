Voraussichtlich von Juli bis August 2024 wird ein etwa 200 Meter langes Teilstück der Esebeckstraße am Fasanerieberg saniert; komplett mit den dort abzweigenden Seitengässchen. Die Anwohner sollen demnächst auf einer Bürgerversammlung vor Ort über Einzelheiten des Projekts informiert werden. Laut Steffen Mannschatz vom Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken (UBZ) war das betroffene Straßenstück vor fünf Jahren mit einem dünnen Asphaltbelag bestückt worden, der auf einen schon damals bröckelnden Unterbau aufgetragen wurde. „Wenn wir da jetzt nichts dran machen, sieht’s dort in fünf Jahren aus wie in der Schlachthofstraße“, meinte Mannschatz vor dem Bauausschuss. Dieser gab seine Zustimmung zu dem Bauvorhaben, das mit Verbundsteinpflastersteinen ausgeführt werden soll. Während der Bauphase, so Mannschatz, soll der Straßenabschnitt tagsüber für den Verkehr gesperrt werden. Komplett abriegeln müsse man die Baustelle aber nur an den beiden Tagen, an denen der neue Asphalt aufgebracht wird. Zunächst wird die Stadt Zweibrücken die Bauaufträge jetzt öffentlich ausschreiben.