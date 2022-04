Beim dualen Studium ist das Saarland Spitzenreiter in der Bundesrepublik. Der Anteil dieser Studierenden liegt bei 29,6 Prozent. Bundesweit machen die Menschen in einem dualen Studium lediglich 4,2 Prozent aller Studierenden aus. Im vergangenen Jahr bewarben sich auf jeden dualen Studienplatz im Saarland im Schnitt 15 Menschen. Insgesamt gibt es im Land 29 duale Studienangebote, vor allem in den Gesundheitswissenschaften. Dies entspricht einem Anteil von 10 Prozent am gesamten Studienangebot des Landes. Im Schnitt erhielten die Studierenden von den kooperierenden Unternehmen monatlich 627 Euro und damit deutlich weniger als im Bundesdurchschnitt (1018 Euro).