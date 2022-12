„Ich möchte das Team wieder komplettieren“, sagt der neue Krähenberger Ortsbürgermeister Walter Arzt. Daher sollen in der Ratssitzung am Mittwoch um 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus ein erster und ein zweiter Beigeordneter gewählt werden. Zudem ist ein Nachrücker in den Rat aufzunehmen.

Das neue Ratsmitglied darf gleich mit abstimmen, ob im Ort die fünf verbliebenen klassischen Lampen durch LED-Leuchten ersetzt werden. „Im Großen und Ganzen sind die Lampen seit Langem ausgetauscht. Nur fünf, die von Haus zu Haus gespannt sind, fehlen noch“, erläutert Bürgermeister Arzt. Die Abstimmung sei wegen des Landeszuschusses notwendig. Wohl aber erst in zwei Jahren würden im gesamten Dorf die Pfähle stehen, nämlich dann, wenn der Straßenausbau fertig ist.

Der Rat muss sich von Seiten der Verbandsgemeindeverwaltung Thaleischweiler-Wallhalben auch mit dem Thema Blackout und Wärmeinsel beschäftigen. Zwar ist laut Bundesnetzagentur ein großflächiger Blackout unwahrscheinlich, dennoch könne es vereinzelt zu Notfällen kommen. Manche Gemeinden haben ihre öffentlichen Gebäude, Turnhalle oder Kindergarten, als Notunterkunft vorgesehen. Beides gibt es in Krähenberg nicht. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel das Dorfgemeinschaftshaus wie in Knopp-Labach. Arzt ist zuversichtlich: „Wir werden eine Lösung finden.“

Reine Formsache sei die Zustimmung zur Verwaltungsvereinbarung über die Kostenerstattung von Personal- und Sachkosten, wenn Kinder einen Kindergarten außerhalb des Orts besuchen, so der Bürgermeister. Auf dem Programm der Sitzung stehen ferner der Jahresabschluss 2020 und der Forstwirtschaftsplan 2023.