Am 30. November beginnt am Saarbrücker Landgericht der neue Prozess gegen den vom Dienst suspendierten Homburger Oberbürgermeister Rüdiger Schneidewind (SPD). Am 21. Februar 2019 war er wegen Untreue im Amt zu 15 Monaten Haft auf Bewährung nebst Zahlung von 10 000 Euro verurteilt worden. Hintergrund war sein eigenmächtiger Auftrag an ein Düsseldorfer Detektivbüro. Er ließ verdächtige Mitarbeiter des Homburger Baubetriebshofs beschatten Der Auftrag, den der OB ohne Wissen des Stadtrats ausgelöst hatte, konfrontierte die Stadtkasse später mit einer Detektiv-Honorarforderung von 329 000 Euro. Im Januar 2020 gab eine Leipziger Kammer des Bundesgerichtshofs (BGH) der Revision Schneidewinds statt und hob das Saarbrücker Urteil auf. Daher muss die Affäre nun am Landgericht der Saar-Hauptstadt neu aufgerollt werden. Der 30. November sowie der 7., 8. und 15. Dezember wurden als Verhandlungstermine angesetzt. Obwohl der BGH das Saarbrücker Urteil vom Januar 2019 aufgehoben hat, bleibt Rüdiger Schneidewinds Suspendierung vom Dienst noch in Kraft.