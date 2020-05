Im November soll die Zweibrücker Theater- und Konzertspielzeit 2020/2021 beginnen – wenn alles gut geht. Das Programm wurde gestern im Zweibrücker Stadtrat beschlossen. Zwei der im März und April wegen Corona abgesagten Veranstaltungen konnten bereits integriert werden.

„Für die ausgefallenen Veranstaltungen der aktuellen Spielzeit, die bis April gedauert hätte, haben wir soweit es möglich war, in den Spielzeiten 2020/21 und 2021/22 Ersatztermine vereinbart“, erläuterte Kulturamtsleiter Thilo Huble. Er geht davon aus, dass der Theaterbetrieb am 1. November beginnen kann. „Da kann es Veränderungen geben, ich weiß nicht, ob alle Agenturen überleben“, so Huble. In Sachen Abstand und Hygiene müsse man „andere Szenarien mitdenken“.

So müsse man andere Fluchtwege berücksichtigen, wenn man die Reihen im großen Saal der Festhalle auflöst oder Stühle sperrt, um den Brandschutz zu gewährleisten, führt er ein Beispiel an. Veranstaltungen im kleinen Saal würden einfach in den großen verlegt, falls es dann immer noch Abstandsregeln gebe. Vom großen Saal in die Westpfalzhalle zu wechseln, sei komplizierter. „Wir haben im Sommer genug Zeit, uns diesem Mehraufwand in der Planung zu widmen.“

Die Frage, ob die Stadt auf den Honoraren sitzenbleibt, wenn eine Veranstaltung abgesagt werden muss, wurde jedoch jetzt schon berücksichtigt. In den Verträgen gebe es eine nachgearbeitete Klausel – in Abstimmung mit dem Rechtsamt der Stadt – dass bei einer solchen Situation der Vertrag aufgelöst werden kann ohne Kosten für die Stadt. „Wir spüren das ein hohes Maß an Entgegenkommen und Vertrauen bei den Künstlern, und den willen, längerfristig zusammenzuarbeiten“.

Das Ausgefallene nachholen

2021 nachgeholt werden das im März ausgefallene Kaffeehaus-Konzert mit dem Hermann-Kahlenbach-Ensemble und dem Salonorchester Saar-Blies und das im April abgesagt Bossa-Nova-Konzert mit der Band Bossa’ 68. Gegenüber den im Herbst im Kulturausschuss beschlossenen Punkten musst nur „Dracula“ vom Saarbrücker Intensivtheater aus rechtlichen Gründen ersetzt werden. Stattdessen gibt es mit „Trump“ im Januar das neue Stück der Truppe, die stets mit Markt und Fingerfood anreist. In der Übersicht fehlt noch das Rock- und Klassik-Konzert mit Purple Haze und der Zweibrücker Stadtkapelle, das die Stadtkapelle in Eigenregie veranstaltet. Es soll im Mai 2021 nachgeholt werden.

Viele Künstler aus der Region

Das dem Intensivtheater, Ro Gebhardt, Frank Nimsgern und Bossa’68 und der Produktion von Frank Serr aus Rischweiler vergleichsweise viele Künstler aus der Region im der neuen Spielzeit kommen, habe jedoch nichts damit zu tun, in Corona-Zeiten eine einfache Anreise zu garantieren, die Künstler seien wegen ihrer Qualität gebucht worden, stellt Huble klar.

Das Programm wurde nicht reduziert, es umfasst 32 Angebote, „die übliche Stärke und Dichte“, so Huble. Er hofft, dass bald definiert wird, was eine Großveranstaltung ist und wie dann zu verfahren sei. „Das ist eine schwierige Situation für den Kultur. und Veranstaltungsbereich. Da muss man auf Sicht fahren und regieren“. Je später man das Programm beginne, desto mehr könne man auf Lockerungen hoffen. „Auch wenn dieser Bereich einer der letzten ist, wo gelockert wird“. Eine gute Nachricht gibt es doch: Die Kartenpreise arten bleiben stabil.