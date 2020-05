Am Donnerstagmorgen, 14 Mai, ist auf der nordsaarländischen Landstraße L 149 zwischen Buweiler und Wadern ein Tanklastzug von der Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben auf die Seite gekippt. Nach Polizeiangaben ist es Ersthelfern gelungen, den Fahrer aus der Zugmaschine zu bergen. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Laut Polizei war der Tankauflieger mit 24.000 Litern Leimöl beladen, das in der holzverarbeitenden Industrie verwendet wird. Nach bisherigen Erkenntnissen soll von diesem Öl nichts in die Umwelt ausgetreten sein. Allerdings sei aus der Zugmaschine eine bisher unbekannte Menge Diesel ausgelaufen. Die L 149 zwischen Wadern und Buweiler ist immer noch komplett gesperrt. Zur Stunde läuft die Bergung des Sattelzuges, die Ladung wird auf ein anderes Tankfahrzeug umgeladen.