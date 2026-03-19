In der Pirmasenser Kneipenlandschaft ist das „Next Level“ in der Rodalber Straße eine gediegene Möglichkeit für ein gepflegtes Bier. Mit Wunschkonzert.

Kuwaitische Firma will weg vom Zweibrücker Kreuzberg: Arabische Touristen sollten Leben in die Kreuzberg-Siedlung bringen und in der Stadt Geld ausgeben. Was von dem kühnen Plan übrig blieb.

Im Forum Alte Post diskutieren Autorin Lucy Fricke und Sportjournalist Marcel Reif mit dem Publikum über Heimat. Ihr Appell: Heimat muss aktiv mitgestaltet werden.

Bei John Deere in Zweibrücken wurde der Betriebsrat neu gewählt. Nun hat das Gremium einen neuen Vorsitzenden. Bei Siempelkamp bleibt die Betriebsratsspitze unverändert.

Das Forum Maria Rosenberg nimmt die Ablehnung des vorgelegten Zukunftskonzepts durch das Bistum mit großem Bedauern, aber auch mit Irritation zur Kenntnis.

Zweibrücken bekommt 30 Millionen Fördergeld. Die möchte es so schnell wie möglich ausgeben. Doch so einfach ist das nicht. Und manchen geht es schon jetzt zu schnell.

Schlag ins Gesicht der pflegebedürftigen Mutter? Das Amtsgericht Pirmasens hat eine 57-jährige Frau wegen vorsätzlicher Körperverletzung zu einer Geldstrafe verurteilt. Es ging um zwei Vorfälle.

Der FK Pirmasens schafft im Pokalwettbewerb des Südwestdeutschen Fußball-Verbands Historisches, der FC Bienwald Kandel verdient sich viel Respekt.

Ein Großprojekt mit viel Eigenleistung: Familie Hagen renoviert ein altes Rumbacher Gehöft. Die Kombination aus Wohn- und Arbeitsort ist ein langersehnter Traum.

Kulturtipps für Zweibrücken, Pirmasens und das Umland: Das Angebot an popkultureller Unterhaltung in der Region ist in den nächsten Tagen wieder groß und sehr differenziert. Die Tipps dazu.

2,78 Millionen Euro fließen aus dem Regionalen Zukunftsprogramm des Landes in die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben. Wofür das Geld gedacht ist.

Vor 45 Jahren führte der Bau des Schulzentrums Mitte in Zweibrücken zu heftigen Protesten. Schüler, Eltern und Lehrer waren gespalten. Doch der Streit endete nicht dort.

In sozialen Netzwerken wurde die Situation der Pirminiusschüler im Hugo-Ball-Gymnasium kritisiert - vor allem die Zufahrt. Die Stadt reagiert: Sie wird im Sommer asphaltiert.