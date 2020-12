Am 27. Dezember beginnen im Saarland die Impfungen mit dem Biontech-Coronaimpfstoff. Den Auftakt machen vier Pflegeeinrichtungen im Land, die von mobilen Impfteams angefahren werden. Am 28. Dezember sollen dann die drei Landes-Impfzentren in Saarbrücken, Saarlouis und Neunkirchen den Betrieb aufnehmen. Das Impfzentrum Ostsaar im ehemaligen Neunkircher Praktiker-Baumarkt gilt als gemeinsame Anlaufstelle für alle Impflinge aus den Kreisen Neunkirchen, St. Wendel und dem Saarpfalz-Kreis. Nach Angaben der Landesregierung stehen dem Saarland zunächst 9750 Impfdosen zur Verfügung. Weitere Lieferungen werden für die folgenden Wochen in regelmäßigen Abständen erwartet. Unter gleichbleibenden Bedingungen könnten so bis Ende Januar etwa 21 600 Impfungen ausgeführt und 90 Alten- und Pflegeheime sowie 9600 Pflegemitarbeiter verimpft werden. Im Saarland soll eine Impf-Terminbuchung online unter www.impfen.saarland.de sowie telefonisch unter der Nummer 0681/5014422 möglich sein. Mit Buchung des ersten Termins wird zugleich der Folgetermin zur Zweitimpfung vergeben.