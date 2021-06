Wie es im Rimschweilerer Neubaugebiet „Im Hirtengarten“ weitergeht, darum geht es heute Abend (19 Uhr, Kultus-Halle) im Ortsbeirat.

Beinahe ein Jahrzehnt versuchten Stadt und Ortsbeirat eine Lösung für das ehemalige Schrottplatz-Gelände an der Ortsdurchfahrt zu finden. Im Sommer vergangenen Jahres kam dann die Entscheidung: 13 Bauplätze sollen auf dem rund 7400 Quadratmeter großen Baugrundstück für Einzel- und Doppelhäuser entstehen. Heute Abend soll Harald Ehrmann vom Stadtbauamt informieren, wie es um das Neubaugebiet entlang der Vogesenstraße steht, und es sollen die nächsten Schritte zur Planung eingeleitet werden. Ebenso geht es um die Frage, wie die neue Stichstraße hinein ins zukünftige Baugebiet heißen soll.

Im Sommer vergangenen Jahres hieß es, dass das Areal von der Westpfälzischen Ver- und Entsorgungs GmbH (WVE) aus Kaiserslautern erschlossen wird. Die WVE, sagte Ortsvorsteherin Isolde Seibert damals in einer Ortsbeiratssitzung, habe mit der Stadt schon öfter zusammengearbeitet. Aktuell erschließt die Firma unter anderem das Oberauerbacher Neubaugebiet nördlich der Gerhart-Hauptmann-Straße.

Zudem hätte die SPD gerne Verkehrsspiegel an der Kreuzung am Friedhof. Sie hat beantragt, an der Kreuzung Forstbergstraße zur Vogesenstraße Verkehrsspiegel aufzuhängen. Wegen der parkenden Autos sei der Bereich nur schlecht einzusehen, was bereits zu einem Unfall geführt habe.

Außerdem gibt es Informationen zum Breitbandausbau, zur Renovierung des Gemeindehauses, zum Bücherschrank und zu einem Verkehrsteiler am Ortseingang aus Richtung Ixheim.