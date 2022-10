Das katholische Nardini-Klinikum lässt an seinen beiden Krankenhausstandorten in Zweibrücken und Landstuhl seit Montag, 17. Oktober, wieder Besucher ins Haus. Wer die Klinik besuchen möchte, muss allerdings eine FFP2-Maske tragen – auch im Patientenzimmer. Wie Pflegedirektor Thomas Frank erläutert, benötigen Besucher beim Betreten außerdem einen gültigen Impf- beziehungsweise Genesenennachweis oder einen aktuellen negativen Coronatest. Wegen gestiegener Infektionszahlen hatte das Nardini-Klinikum in Zweibrücken und Landstuhl seit Mittwoch, 5. Oktober, ein Besuchsverbot erlassen. Kurzbesuche wurden in dieser Zeit nur noch den Eltern minderjähriger Patienten und rechtlichen Betreuern erlaubt – sowie Gästen in besonderen Einzelfällen, etwa zum Besuch Sterbender.