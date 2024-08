Joey Cortes hat Benzin im Blut. Der 16-jährige Schausteller aus Frankfurt ist in ganz Europa und den USA als Monstertruckfahrer unterwegs – und am Sonntag auf dem Baumarkt-Parkplatz in Zweibrücken. RHEINPFALZ-Mitarbeiter Paul Helmut Kreiner hat sich mit Cortes über seine außergewöhnliche Berufung unterhalten. Außerdem gibt es eine Verlosung.

DIE RHEINPFALZ trifft den 16-jährigen Schausteller Joey Cortes zusammen mit seinem Vater Mario Cortes auf dem Baumarkt-Parkplatz. Am vergangenen Sonntag haben sie dort schon ihre