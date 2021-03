Die dänische Fluggesellschaft DAT, die seit einigen Monaten den Flughafen in Saarbrücken-Ensheim mit Berlin verbindet, bietet vom Mai 2021 an zusätzlich eine Linie vom saarländischen Flughafen nach Hamburg an. Die Flüge in die Hansestadt sind an drei Tagen in der Woche vorgesehen. Sie können bereits jetzt über die DAT-Internetseite flydat.de gebucht werden. Tickets für die einfache Strecke werden ab 79 Euro verkauft.

Bedient wird die Flugverbindung jeweils montags, mittwochs und freitags.

Die Flugzeiten:



Abflug Saarbrücken 10.40 Uhr, Ankunft Hamburg 12.10 Uhr.

Abflug Hamburg 15.30 Uhr, Ankunft Saarbrücken 17 Uhr.

In den Pfingstferien sowie an Brückentagen wird nicht geflogen.