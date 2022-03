Die Zahlen der gemeldeten Arbeitslosen in der Stadt Zweibrücken und im Landkreis Südwestpfalz sind im März kleiner als im Februar und liegen auch deutlich unter den Vergleichszahlen vor einem Jahr. Nach Angaben der Agentur für Arbeit waren in Zweibrücken im März 1116 Menschen als arbeitssuchend registriert, 29 weniger als im Februar. Die Arbeitslosenquote wird nun mit 6,0 Prozent angegeben – nach 6,2 im Februar.

Ebenso um 0,2 Prozentpunkte verbesserte sich die vermeldete Quote für den Landkreis, auf 3,6 Prozent. In der Südwestpfalz sind laut dem am Donnerstag veröffentlichten Monatsbericht März 1856 Menschen in Vermittlung der Agentur für Arbeit, 99 weniger als im Februar.

Innerhalb eines Jahres ging die Arbeitslosigkeit in den Gebietskörperschaften deutlich zurück. Im März 2021 hatte die Agentur für die Stadt 197 Arbeitslose mehr gemeldet (Arbeitslosenquote damals: 7,0 Prozent); im Landkreis waren es vor einem Jahr 332 Arbeitslose mehr (Quote März 2021: 4,2 Prozent).

Unsicherheiten für die weitere Entwicklung bringt der russische Überfall auf die Ukraine und die folgenden Sanktionen, etwa Lieferverbote nach Russland und Weißrussland. Handelsströme und auch die Versorgung mit Vorprodukten sind gestört. „Bislang zeigt sich der rheinland-pfälzische Arbeitsmarkt sehr robust. Die Zahl der Arbeitslosen ist erneut gesunken. Positiv werte ich, dass auch die Zahl der langzeitarbeitslosen Menschen im dritten Monat in Folge unter dem Vorjahr lag. Die Zahl der gemeldeten Arbeitsstellen erreichte einen neuen Höchstwert. Ob diese positiven Entwicklungen in den Folgemonaten andauern werden, ist auch von der Situation in der Ukraine und in Russland abhängig. Wir können noch nicht gut einschätzen, welche Folgen die zunehmenden Liefer- und Materialengpässe für die wirtschaftliche Entwicklung und somit den Arbeitsmarkt haben“, so Heidrun Schulz, Chefin der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland.