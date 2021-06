Die Agentur für Arbeit Kaiserslautern/Pirmasens hat am Mittwoch die Arbeitslosenzahlen Juni 2021 veröffentlich. In Zweibrücken waren demnach 1281 der Einwohner jobsuchend gemeldet, fünf mehr als im Mai; im Landkreis Südwestpfalz waren es 2018 und damit 82 weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote der Stadt verharrt bei 6,6 Prozent; die Quote für den Landkreis verbesserte sich um 0,2 Prozentpunkte, von 4,1 auf 3,9 Prozent.