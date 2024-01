Für den Monat Januar vermeldet die Agentur für Arbeit leicht gestiegene Arbeitslosenzahlen in Zweibrücken. In der Stadt waren laut dem am Mittwoch veröffentlichtem Monatsbericht 1274 Menschen gemeldet auf Arbeitssuche, 33 mehr als im Dezember. Die Zweibrücker Arbeitslosenquote wird jetzt mit 6,7 Prozent angegeben, 0,1 Prozentpunkte höher als im Vormonat. Vor einem Jahr im Januar lag sie mit 6,4 Prozent niedriger.

Die Zahlen für den Landkreis Südwestpfalz: Für den Januar meldet die Agentur 2310 gemeldete Arbeitssuchende, 142 mehr als im Dezember. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,2 Prozentpunkte auf 4,5 Prozent. Im Januar 2023 lag sie bei 3,8 Prozent.