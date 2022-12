Alles wird immer teurer, das Geld ist knapp, und jetzt auch noch Weihnachtsgeschenke kaufen! Muss nicht sein, sagen wir. Schenken ja, kaufen nein. Hinter unseren Adventskalender-Türchen gibt es dieses Jahr jeweils eine Idee für ein Weihnachtsgeschenk, das wenig oder gar nichts kostet. Außer etwas Zeit, Lust und Hingabe, die müssen schon sein. Und: Keine Angst, es wird kein Kerzenständer aus alten Wäscheklammern gebastelt.

Die Schwester liebt alte Schwarz-Weiß-Schnulzen, bei denen man lachen und heulen muss, und die sonst keiner mitgucken will? Dann schenken sie ihr einen Filmabend im Heimkino. Mit zwei bis drei Lieblingsfilmen, die Sie besorgen, Popcorn, Eiskonfekt, Nachos mit Käsesauce, Getränken. Die Beschenkte bekommt den Ehrenplatz auf der Couch, eine warme Kuscheldecke, eine bequeme Heimtracht an und wird von Ihnen bedient. Sie gucken natürlich mit, das gehört zum Geschenk, und heulen bei Bedarf auch mit. Taschentücher bereitlegen. Sollte die Beschenkte auf der Couch einschlafen, gibt’s am nächsten Morgen noch ein Frühstück.