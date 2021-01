Der Abriss der ehemaligen Tischtennishalle im Stadtpark Gustav-Clauss-Anlage in St. Ingbert soll im Februar 2021 beginnen. Weil für dieses Vorhaben einige Vorbereitungen getroffen werden müssen, wird der Parkplatz vor der Halle ab Montag, 1. Februar, bis voraussichtlich Ende April gesperrt. Außerdem wird nach Auskunft der Stadtverwaltung in der Zufahrtsstraße ein absolutes Halteverbot eingerichtet, damit die Baufahrzeuge ungehindert an- und abfahren können. Der Abriss der alten Halle hatte sich in den vergangenen Jahren mehrmals verzögert. An ihrem Standort sollen ein Minigolfplatz sowie ein Kiosk mit Außenbewirtschaftung für den Stadtpark angesiedelt werden.