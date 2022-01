Im saarländischen Sulzbach-Hühnerfeld bei Saarbrücken hat am Samstag, 22. Januar, ein alter Wehrmachtsbunker gebrannt. Nach Polizeiangaben wurden die Einsatzkräfte am Abend von Spaziergängern verständigt, die das Feuer in der frei zugänglichen Bunkeranlage bemerkt hatten. Die Feuerwehr brachte den Brand rasch unter Kontrolle. Tags darauf am Sonntag, 23. Januar, durchsuchten der Kampfmittelräumdienst und eine Hundestaffel das Areal. Weitere Kriegsmunition wurde dabei nicht mehr gefunden. Zur Ursache des Feuers wird noch ermittelt. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus.