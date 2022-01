Weil sie Ärger und zuviel Aufwand wegen der 2Gplus-Bestimmungen befürchtete, hatte Tanja Rauch Ende 2021 ihr Gasthaus Bierbrunnen vorübergehend zugemacht. Seit dieser Woche ist die Kneipe in der Fußgängerzone wieder wie gewohnt geöffnet.

Wie gewohnt – aber eben unter 2Gplus-Bedingungen. „Erst vorhin musste ich wieder einen älteren Herrn wegschicken“, erzählte die Wirtin am Mittwoch, 19. Januar. „Der Mann hatte mir ein ausgedrucktes Kärtchen aus der Apotheke mit seinem Impfstatus gezeigt. Da stehen aber nur zwei Impfungen drauf. Er sagte, dass eine davon mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson war – seit der zweiten sei er also geboostert.“ Weil man dies dem Kärtchen aber nicht ansieht, habe Tanja Rauch den Gast nicht ins Lokal einlassen können. „Gut möglich, dass der Mann jetzt sauer ist und nie mehr wiederkommt.“ Dabei sei das Vergraulen von Kundschaft „das Letzte, das ich eigentlich möchte“.

Gästezuspruch macht Mut

An Heiligabend und zum Jahreswechsel hatte der Bierbrunnen in der Hauptstraße zwischenzeitlich den Betrieb wieder aufgenommen. „Aber halt nur sporadisch, um zu zeigen, dass es uns noch gibt“, erzählt die Wirtin. Belohnt wurde der Vorstoß mit einem recht guten Besucherzuspruch trotz der verschärften Coronaregeln. „Das hat uns Mut gemacht, und deshalb haben wir jetzt ab sofort wieder ganztägig auf. So lange eben, wie abends Gäste kommen.“

Tanja Rauch nennt noch einen weiteren Grund für die rasche Wiedereröffnung ihrer Gaststätte: „Wir haben sieben Mitarbeiter auf 450-Euro-Basis. Die mussten wir möglichst bald wieder beschäftigen. Wenn der Bierbrunnen zu lange zubleibt, würden sie womöglich ganz wegbleiben.“