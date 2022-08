Die Agentur für Arbeit vermeldet für den August einen leichten Anstieg der Zahl registrierter Arbeitssuchender in Zweibrücken und der Südwestpfalz. Laut dem am Mittwoch erschienenem Monatsbericht stieg die Zahl der vermittelbar Arbeitssuchenden in der Stadt gegenüber Juli um 41 auf 1202. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,2 Prozentpunkte auf 6,4 Prozent.

Im Landkreis Südwestpfalz waren am Zähltag Mitte August 1818 Einwohner in der Vermittlung durch die Agentur, 50 mehr als im Juli. Die Quote stieg um 0,1 Prozentpunkte auf 3,6.

Die Arbeitslosenquote des Landkreises liegt deutlich unter der jetzt mit 6,2 Prozent angegebenen Quote der Westpfalz, die von Zweibrücken leicht darüber.

Als Ursachen für den Anstieg der Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz nannte die Leiterin der Regionaldirektion der Agentur für Arbeit, Heidrun Schulz, den weiteren Zugang von aus der Ukraine Geflüchteter und saisonale Effekte. Es seien 4,8 Prozent mehr Ukrainer in der Job-Vermittlung als noch im Juli, zudem seien nicht alle ausgelernten Jugendlichen direkt in Arbeit gekommen. Angesichts der hohen Zahl offener Stellen – 48.200 in ganz Rheinland-Pfalz, neu angezeigt im August wurden 11,7 Prozent mehr als im Juli – sei sie aber optimistisch, dass gerade die jungen Ausgebildeten nur kurz in der Vermittlung der Agentur für Arbeit verbleiben werden, so Schulz.