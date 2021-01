Wegen des mutmaßlich illegal von Bauamtmitarbeitern in Auftrag gegebenen Baus einer 2016/17 entstandenen Erschließungsstraße zum Homburger Industriegebiet „An der Remise“, die 80 Meter länger und eine halbe Million Euro teuer wurde als geplant, hat die Stadt Homburg eine Strafanzeige wegen des Vorwurfs der Untreue gegen unbekannt erstattet. Wie Stadt-Pressesprecher Jürgen Kruthoff auf Anfrage der RHEINPFALZ mitteilte, sind am Montag bereits Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft bei der Stadtverwaltung erschienen und haben Unterlagen zum Zwecke der Vorermittlungen beschlagnahmt. Der Vorschlag der Stadt, der Staatsanwaltschaft Unterlagen zur Prüfung ohne Strafanzeige zu überlassen, sei abgelehnt worden. Wie am 19. Dezember berichtet, hatte der Homburger Stadtrat beschlossen, dass Strafanzeige gegen den mutmaßlich Schuldigen gestellt werden soll. Laut einem Bericht des Saarländischen Rundfunks (SR) soll der Sohn des damaligen Bauamtsleiters bei der beauftragten Baufirma für die Erschließungsstraße „In der Remise“ zuständig gewesen sein.