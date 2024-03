In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte auf dem Erbacher Containerstandplatz an der Ecke Inastraße/Glanstraße mindestens zehn Kubikmeter Müll illegal abgeladen. Laut Homburger Pressestelle handelt es sich um Säcke voller Hausmüll, Grünabfall und Bauschutt. Die Polizei Homburg sucht nach dem Verursacher. Auch die Stadtverwaltung bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Der Containerplatz liegt nahe dem Unternehmen Ina und einer Bushaltestelle. Die Menge kann, so die Stadt-Pressestelle, nur mit einem größeren Fahrzeug oder einem Lastwagen transportiert worden sein. Aufwand und Kosten der Entsorgung seien „erheblich“. Hinweise nimmt die Stadt unter der Telefonnummer 06841 1010 oder die Polizei unter der Nummer 06841 1060 entgegen.